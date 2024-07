POL-GE: Teilrücknahme einer Öffentlichkeitsfahndung

Gelsenkirchen (ots) - Dank eines Hinweises von Zeugen haben Polizeikräfte am vergangenen Wochenende in der Altstadt einen Tatverdächtigen nach einem Einbruch festnehmen können. Gegen 3.45 Uhr am frühen Sonntagmorgen, 21. Juli 2024, wurde die Besatzung eines Streifenwagens von zwei Zeugen auf der Bismarckstraße angesprochen. Die beiden Männer hatten den Vorfall zuvor in Höhe Bismarckstraße/Ringstraße beobachtet. Der oder die Täter waren daraufhin mit einem schwarzen ...

