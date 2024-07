Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Räuberische Erpressung in der Neustadt - Fahndungserfolg der Polizei

Gelsenkirchen (ots)

Die Einsatzleitstelle der Polizei Gelsenkirchen erhielt am Dienstagabend, 23. Juli 2024, gegen 23 Uhr den Hinweis auf eine körperliche Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten in der Schwanenstraße. Die entsandten Einsatzkräfte trafen vor Ort auf einen 16-jährigen Gelsenkirchener, der Angaben zu einer räuberischen Erpressung zu seinem Nachteil machte. Vor dem Eintreffen der Beamten sei der 16-Jährige von drei Jugendlichen geschlagen, bedroht und zur Herausgabe seines Smartphones aufgefordert worden. Um weitere körperliche Übergriffe zu vermeiden, kam er der Aufforderung nach und übergab den Tatverdächtigen sein Smartphone. Als ein Zeuge sich in die Situation einmischte, flüchteten die Tatverdächtigen in Richtung des Hauptbahnhofes. Durch Zeugenaussagen wurden die Beamten darüber informiert, dass die drei Flüchtigen in einen Bus eingestiegen. Polizeibeamte fuhren daraufhin zum Busbahnhof, wo sie die drei Tatverdächtigen antrafen und festnahmen. Sie waren im Besitz eines Smartphones, welches als Hintergrundbild das Gesicht des 16-jährigen Geschädigten zeigte.

Die drei Jugendlichen im Alter von 15, 16 und 17 Jahren wurden zur Polizeiwache gebracht. Gegen die 15 und 16 Jahre alten Gelsenkirchener und gegen den 17-jährigen Gladbecker wurden Straf-verfahren eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.

