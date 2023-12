POL-SO: EK-Prio - U-Haft nach räuberischen Diebstahl

Bad Sassendorf (ots) - Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit einer Wohnungsinhaberin, um am gestrigen Mittwoch in eine Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses in der Ahornstraße einzubrechen. Zwischen 16:40 Uhr und 19:40 Uhr hebelten die Diebe zunächst ein Fenster auf, um in die Wohnung zu gelangen. Anschließend durchsuchten die Täter sämtliche Räume nach Wertgegenständen und flüchteten nach bisherigen ...

mehr