POL-MS: Unfall vor dem Clemenshospital - Taxifahrer beschädigt drei Pkws

Münster (ots)

Am Samstag (01.06., 3:13 Uhr) hat ein 66-jähriger pakistanischer Taxifahrer auf dem Düesbergweg in Höhe des Clemenshospitals drei geparkte Pkws beschädigt.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Taxifahrer mit überhöhter Geschwindigkeit auf dem Düesbergweg in Richtung der Hammer Straße unterwegs, als sein Mercedes in einer Linkskurve ungefähr auf Höhe der Straße Sternbusch ins Rutschen kam. Das Taxi rutschte nach rechts aus der Kurve und prallte gegen einen schwarzen Hyundai in einer Parkbucht. Durch die Kraft des Aufpralls wurden zwei weitere geparkte Fahrzeuge, ein weißer Peugeot und ein schwarzer BMW, aufeinander geschoben. Bis auf den BMW wurden alle vier Fahrzeuge durch den Unfall so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren.

Der Taxifahrer wurde leicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Polizisten fest, dass der 66-Jährige ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs war. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige.

