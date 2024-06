Polizei Münster

POL-MS: Schockanruf - Betrüger erbeuten Münz-Sammlung eines 68-Jährigen

Münster (ots)

Unbekannte Betrüger haben am Freitag (31.05., 11 Uhr) einen 68-jährigen Münsteraner am Theo-Breider-Weg mit einem Schockanruf um seine Münz-Sammlung betrogen.

Nach Angaben des Geschädigten erhielt er gegen Vormittag einen Anruf von einem Mann, welcher sich als vermeintlicher Polizist ausgab. Der Anrufer berichtete über einen Raubüberfall an einer älteren Dame und gab vor, in diesem Zusammenhang einen Zettel mit den Personalien weiterer möglicher Opfer gefunden zu haben - darunter den Namen und die Meldeanschrift des Geschädigten. Es sei außerdem bekannt, dass der Geschädigte eine wertvolle Münz-Sammlung besitze. Diese solle er zum Schutz seiner Person an den vermeintlichen Polizeibeamten übergeben. Unter dem Eindruck des Schockanrufs stehend, folgte der Münsteraner der Anweisung des Anrufers und deponierte seine Münz-Sammlung in einem Gebüsch am Theo-Breider-Weg. Später kam ihm das Geschehene verdächtig vor und der 68-Jährige informierte die Polizei.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden, und rät: Seien Sie stets misstrauisch, wenn Sie Anrufe über unbekannte Nummern erhalten! Die Polizei wird Sie niemals auffordern, Wertgegenstände an einen vermeintlichen Polizisten zu übergeben. Wählen Sie im Zweifelsfall immer die Notrufnummer 110!

