Polizei Münster

POL-MS: Räuberischer Diebstahl im Bahnhofsumfeld - zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen

Münster (ots)

Bei einem Einsatz in der Von-Vincke-Straße haben Polizisten am vergangenen Mittwoch (29.05., 18:30 Uhr) zwei Männer vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, einen mittleren vierstelligen Geldbetrag aus dem Rucksack einer 37-jährigen Frau aus Hamburg entwendet zu haben. Die Identitäten der beiden Festgenommenen sind bislang nicht zweifelsfrei geklärt.

Ersten Erkenntnissen zufolge hatte einer der Männer die 37-Jährige, ihren 15-jährigen Sohn und ihre 17-jährige Tochter bei einer Geldzahlung in einem Einzelhandelsgeschäft an der Bahnhofstraße beobachtet. Als die Familie Richtung Servatiiplatz weiterging, folgten ihr beide Tatverdächtige. Einer der Beschuldigten entwendete das Bargeld aus dem Rucksack der 37-Jährigen und flüchtete in Richtung Von-Vincke-Straße. Der zweite Tatverdächtige folgte ihm unmittelbar und versuchte gleichzeitig, die beiden Kinder der Geschädigten an der Verfolgung des ersten Tatverdächtigen zu hindern. In der Von-Vincke-Straße gelang es den Jugendlichen jedoch, die beschuldigten Männer zu stellen und bis zum Eintreffen der Polizisten festzuhalten.

Die Polizeibeamten stellten im Rucksack des einen Tatverdächtigen das gestohlene Bargeld und mutmaßliches weiteres Diebesgut sicher. Beide Beschuldigte führten jeweils einen niederländischen Asylausweis mit sich. Bei der Überprüfung dieser Dokumente ergab sich jedoch der Verdacht, dass es sich in beiden Fällen um gefälschte Papiere handeln könnte. Ob sich die beiden Männer illegal in Deutschland aufhalten, ist nun Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die Polizisten nahmen beide Tatverdächtige vorläufig fest.

