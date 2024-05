POL-MS: Versuchte räuberische Erpressung durch drei Jungen - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots) - Die Verleihung des Westfälischen Friedenspreises ist aus polizeilicher Sicht ohne besondere Zwischenfälle verlaufen. Mit etwas Verspätung trafen der französische Präsident Emanuel Macron und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier am Flughafen Münster/Osnabrück ein. Sie wurden in einer Fahrzeugkolonne durch die Polizei begleitet in die ...

mehr