Polizei Münster

POL-MS: Verleihung des Westfälischen Friedenspreises - Polizei zieht positive Bilanz

Münster (ots)

Die Verleihung des Westfälischen Friedenspreises ist aus polizeilicher Sicht ohne besondere Zwischenfälle verlaufen. Mit etwas Verspätung trafen der französische Präsident Emanuel Macron und Bundespräsident Frank Walter Steinmeier am Flughafen Münster/Osnabrück ein. Sie wurden in einer Fahrzeugkolonne durch die Polizei begleitet in die Münsteraner Innenstadt zum historischen Rathaus gebracht.

Bei der Polizei Münster waren im Vorfeld der Veranstaltung fünf Versammlungen angezeigt worden. An den Demonstrationen nahmen rund 100 Menschen teil, eine der angemeldeten Versammlungen wurde nicht durchgeführt. Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer sammelten sich außerdem im Innenstadtbereich, um den Staatsbesuch aus der Nähe mitzuerleben. Rund vierhundert Personen nutzten die gute Sicht vom Michaelisplatz auf den Sentenzbogen. Am frühen Nachmittag verließen die Staatsgäste die Stadt per Fahrzeugkolonne in Richtung Flughafen FMO.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell