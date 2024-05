Polizei Münster

POL-MS: Am 03. Juni ist Tag des Fahrrads - Verkehrssicherheitsberatung auf dem Stubengassenplatz

Münster (ots)

Am Montag (03.06.) zwischen 12 und 18 Uhr informieren die Verkehrssicherheitsberater der Polizei auf dem Stubengassenplatz in Münster rund um das Thema "Verkehrssicherheit". Mithilfe eines Pedelec-Simulators können Interessierte das Fahren eines Pedelecs und ihr Reaktionsvermögen in Gefahrensituationen gefahrlos testen. Zudem können sie die Wanderausstellung - Sensibel sein für mehr Verkehrssicherheit - besichtigen.

Anlässlich des 1998 ins Leben gerufenen Tag des Fahrrads steht die Leeze an diesem Tag besonders im Mittelpunkt. Europaweit finden Aktionen statt, die auf die zunehmenden Verkehrsprobleme durch motorisierte Fortbewegungsmittel aufmerksam machen und die das Fahrrad als umweltfreundliche und gesunde Alternative vorstellen.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell