Polizei Münster

POL-MS: 41-Jähriger antisemitisch beleidigt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Eine Gruppe mehrerer junger Männer hat am Samstagmorgen (25.05., 10:30 Uhr) in der Nähe der Ärztekammer an der Gartenstraße einen 41-jährigen Deutschen beleidigt.

Nach Angaben des Geschädigten soll die Gruppe ihm zunächst zu Fuß entgegengekommen sein. Kurze Zeit später seien die Männer zu ihm umgekehrt und hätten ihn mit antisemitischen Parolen beschimpft. Er sei direkt aus der Situation geflüchtet und habe dann nur noch gemerkt, wie hinter ihm mit kleinen Steinen geworfen wurde. Möglicherweise sei auch in seine Richtung gespuckt worden. Der 41-Jährige ist nicht jüdischen Glaubens. Wieso die Männer ihn beleidigt haben, kann nicht ausgemacht werden.

Die Tatverdächtigen werden als circa 20 Jahre alt beschrieben. Einer der Männer sei auffallend blond und habe eine beige Chino-Hose sowie ein weißes Hemd und eine Weste getragen. Die anderen Männer hätten Jeans und Pullover getragen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu diesem Sachverhalt geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell