POL-MS: Pünktlich zum 12. Deutschen Diversity-Tag (28.05.2024) - Polizei Münster unterzeichnet die Charta der Vielfalt!

Der eingetragene Verein "Charta der Vielfalt" steht für eine offene und vielfältige Gesellschaft. Der Verein ist die größte Arbeitgebendeninitiative zur Förderung von Diversität in Unternehmen und Institutionen in Deutschland. Ziel der Initiative ist ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld unabhängig von Alter, ethnischer Herkunft und Nationalität, Geschlecht, geschlechtlicher Identität, körperlichen und geistigen Fähigkeiten, Religion und Weltanschauung, sexueller Orientierung und sozialer Herkunft.

Vielfalt ist für Deutschland unerlässlich. Wir können als Gesellschaft nur erfolgreich sein, wenn wir Diversität anerkennen, wertschätzen und weiter fördern. Dazu gehört auch, dass wir uns für eine lebendige Demokratie einsetzen. Immer und überall. Das gilt auch und gerade in der Arbeitswelt. Sie ist ein großer und wichtiger Teil unserer Gesellschaft. Hier begegnen sich jeden Tag unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Perspektiven, hier tauschen wir uns aus und lernen voneinander.

Im Jahr 2006 wurde gemeinsam von Unternehmen und Politik das Herzstück des Vereins zur Anerkennung von Vielfalt in der Arbeitskultur ins Leben gerufen - die Urkunde "Charta der Vielfalt". "Mit der Unterzeichnung der Charta der Vielfalt positionieren wir uns als Polizei Münster klar für Respekt, Vielfalt und Diversität. Wir betrachten Vielfalt als Chance und Erfolgsfaktor für eine offene Gesellschaft und ein gutes Miteinander", so Polizeipräsidentin Alexandra Dorndorf. "Daher unterzeichnen wir die "Charta der Vielfalt" heute am Deutschen Diversity-Tag am 28. Mai."

Mehr als 5.000 Organisationen haben die Charta der Vielfalt bis heute unterzeichnet. Damit repräsentiert die Charta der Vielfalt über 15 Millionen Beschäftigte. Der Verein wird getragen von 38 Mitgliedsorganisationen. Unterstützt wird die Initiative von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration und Beauftragte der Bundesregierung für Antirassismus, Reem Alabali-Radovan. Bundeskanzler Olaf Scholz ist Schirmherr der Charta der Vielfalt e. V.

Für weitere Informationen: https://www.charta-der-vielfalt.de/

