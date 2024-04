POL-MK: Ergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

Werdohl (ots) - Kellereinbrüche Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und Sonntagmittag wurde in mehrere Kellerabteile an einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße eingebrochen. An insgesamt sechs Abteilen wurden die Türen beschädigt, teilweise konnten der oder die unbekannten Täter in die Räume eindringen. Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02392 93990 entgegen. Microsoft ...

