Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrüche und Internetbetrug

Werdohl (ots)

Kellereinbrüche

Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und Sonntagmittag wurde in mehrere Kellerabteile an einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße eingebrochen. An insgesamt sechs Abteilen wurden die Türen beschädigt, teilweise konnten der oder die unbekannten Täter in die Räume eindringen. Ermittlungen zum Diebesgut dauern noch an. Die Polizei nimmt Hinweise unter 02392 93990 entgegen.

Microsoft Betrug

Ein 62 - jähriger Werdohler wurde Opfer einer Betrugsmasche. Am Samstagabend erschien auf seinem Computerbildschirm der Hinweis, dass er dringend den Kundenservice kontaktieren müsse, dies sei dringend zu seinem Schutz erforderlich. Dem durch den 62 - Jährigen kontaktierten "Kundenberater" gelang es, Passwörter des Werdohlers auf dessen PC herauszufinden, wodurch er einen geringen vierstelligen Geldbetrag von dessen Bankkonto überweisen konnte. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen Betruges. Wir raten zu äußerster Vorsicht bei solchen vermeintlichen "Warnhinweisen" und bitten Sie, im Zweifel die Polizei zu kontaktieren. (lubo)

