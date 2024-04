Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Pkw-Brand, Fischwilderei, Diebstähle, Einbrüche

Menden (ots)

Am Ostersonntagmorgen haben an der Straße Frielingsen zwei stählerne Altpapiercontainer gebrannt. Feuerwehr und Polizei rückten gegen 6.40 Uhr aus. Die Feuerwehr löschte die Feuer. An einem der Container entstand leichter Sachschaden.

In der Nacht zum vergangenen Donnerstag wurde an der Straße Hofeskamp aus einer verschlossenen Gartenlaube ein Fahrrad gestohlen. Es handelt sich um ein graues Bulls Sharpteil 1 Disc 24 mit silber-rotem Lenker.

Ein 42-jähriger Mendener wurde am Freitag bei der Fischwilderei erwischt. Zeugen hatten den Unbekannten mit der Angel an der Hönne stehen gesehen, vermuteten, dass er keinen Angelschein habe und riefen die Polizei. Ihre Vermutung war richtig: Den Polizeibeamten konnte der Mann weder Erlaubnisschein noch Tageskarte vorlegen. Er behauptete, keinen Köder am Haken gehabt zu haben. Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizeibeamten fest, dass ein offener Haftbefehl gegen den 42-Jährigen vorlag und er deshalb zur Fahndung ausgeschrieben war. Nach der Zahlung eines offenen Geldbetrages wurde der 42-Jährige entlassen.

Am Ostersonntag gegen 22 Uhr hat am Heckenrosenweg ein geparkter Pkw gebrannt. Das Feuer hatte bereits Hauswand und Dach eines Mehrfamilienhauses sowie ein Garagentor beschädigt. Ein Zeuge entdeckte das Feuer beim Spazierengehen und informierte die Feuerwehr. Die löschte den Brand. Der Schaden liegt bei schätzungsweise mindestens 37.000 Euro.

Zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag wurde am Südwall ein E-Scooter gestohlen. Das Kleinstfahrzeug stand auf dem Balkon der Mendener Mühle. (cris)

Gestohlene Roller gefunden

Am frühen Morgen des 2.4., gegen 5.30 Uhr, wurde die Polizei in die Von-Stauffenberg-Straße in Menden gerufen. Dort wurde ein Motorroller im Gebüsch aufgefunden, nachdem man sich zuvor über dessen Motorlärm in der Umgebung gewundert hat. Wie sich herausstellte, war das Lenkradschloss kaputt und das Zündschloss wurde beschädigt. Das Licht war ebenfalls noch eingeschaltet, eine Person war nicht mehr vor Ort. Die Halterin des Rollers wurde verständigt und wunderte sich über die Umstände, die 55 - jährige Mendenerin hatte den Roller am Vorabend vor ihrer Garage in der Friesenstraße abgestellt. Ebenso wurde bereits am Morgen des 28.3. ein Motorroller mit beschädigtem Zündschloss am Wickenweg aufgefunden, welcher über Nacht entwendet wurde. Die Polizei ermittelt wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls und erbittet Hinweise unter 02373 91990.

Lagerräume aufgebrochen

An einem Bauernhof an der Halinger Dorfstraße wurde eine Hintertür aufgehebelt, wodurch unbekannte Täter in mehrere Lagerräume eindringen konnten. Diese waren zwar separat mit Vorhängeschlössern gesichert, die Verkleidungen der Holztüren konnten jedoch herausgebrochen und die Türen somit geöffnet werden. Die Tat geschah zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen. Zeugen werden gebeten, Hinweise der Polizei Menden unter 02373 91990 mitzuteilen. Die Kriminalpolizei hat ihre Ermittlungen begonnen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell