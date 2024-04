POL-MK: Auto beschädigt und Kabel zerschnitten

Hemer (ots) - Am Sonntag gegen 1.45 Uhr hat ein Unbekannter versucht, die Tür eines Hauses an der Jahnstraße aufzuhebeln. Außerdem wurde eine Fensterscheibe mit einem Stein eingeschlagen. An der Kantstraße wurde am Karfreitag zwischen 15 und 20.10 Uhr ebenfalls die Scheibe eines Fensters eingeworfen. Dort gelangten der oder die Täter in das Einfamilienhaus. Er oder sie erbeuteten Damenschmuck. Ebenfalls am Freitag sind Unbekannte in die Gesamtschule an der Parkstraße ...

