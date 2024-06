Polizei Münster

POL-MS: Geldautomatensprengung in Bottrop - vier Täter flüchten in dunklem Pkw Gemeinsame Pressemitteilung der Polizei Recklinghausen und Münster

Bottrop (ots)

Unbekannte haben am frühen Montagmorgen (2:53 Uhr) einen Geldautomaten an der Osterfelder Straße in Bottrop gesprengt. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Zeugenangaben zufolge sollen vier dunkel gekleidete Personen nach der Sprengung mit einem dunklen Pkw mit Oberhausener Kennzeichen in Richtung Oberhausen geflüchtet sein.

Personen sollen nicht verletzt worden sein. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein Wohn- und Geschäftshaus. Das Gebäude musste wegen der Beschädigungen im Frontbereich in Absprache mit der Feuerwehr Recklinghausen evakuiert werden.

Durch einen Statiker wurde das Gebäude nach Prüfung wieder freigegeben.

Hinweise zum Fluchtfahrzeug und den Tatverdächtigen nimmt die ermittlungsführende Behörde Münster unter der Rufnummer 0251 275-0 entgegen. Für die Einreichung von Bild- und Videodateien nutzen Sie bitte folgendes Hinweisportal: https://nrw.hinweisportal.de/.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell