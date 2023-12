POL-FR: Stegen: Pkw gestreift und unerlaubt von Unfallstelle entfernt - Polizei sucht Zeugen und mögliche Geschädigte

Freiburg (ots) - Am Montag, 04.12.2023, gegen 12:00 Uhr, hat sich im Laufenpark in Laufenburg ein unbekannter Radfahrer gegenüber einer Autofahrerin nicht von seiner Schokoladenseite gezeigt. Etwa 10 Minuten davor hatte die 36-jährige Autofahrerin den Radfahrer bei der Einreise nach Deutschland nach dem Grenzübergang überholt. Anschließend ging die Frau in einem ...

mehr