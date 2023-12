Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Laufenburg: Radfahrer wird im Laufenpark beleidigend - Zeugen gesucht!

Freiburg (ots)

Am Montag, 04.12.2023, gegen 12:00 Uhr, hat sich im Laufenpark in Laufenburg ein unbekannter Radfahrer gegenüber einer Autofahrerin nicht von seiner Schokoladenseite gezeigt. Etwa 10 Minuten davor hatte die 36-jährige Autofahrerin den Radfahrer bei der Einreise nach Deutschland nach dem Grenzübergang überholt. Anschließend ging die Frau in einem Drogeriemarkt im Laufenpark einkaufen. Besagter Radfahrer folgte ihr. Vor dem Geschäft soll der Radfahrer die Frau beleidigt haben. Auslöser soll der fehlende Seitenabstand beim Überholen gewesen sein. Die Frau brach das Gespräch ab und setzte ihren Einkauf fort. Als sie zu ihrem Auto zurückkam, war der Heckscheibenwischer abgerissen. Beim Tatverdächtigen soll es sich um einen ca. 175 cm großen älteren Herrn (55 bis 70 Jahre) mit grauen Haaren und Bart gehandelt haben. Er trug eine neongrüne Jacke. Sein Herrenrad hatte einen Einkaufskorb am Lenker. Der Polizeiposten Laufenburg (Kontakt 07763 9288-0) bittet Zeugen, die sowohl den Überholvorgang als auch die Geschehnisse im Laufenpark beobachtet haben, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell