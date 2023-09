Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Zeugen nach Unfall gesucht

Erfurt (ots)

Am Donnerstag kam es auf dem Juri-Gagarin-Ring zu einem Verkehrsunfall. Ein 24-jähriger Skoda-Fahrer war beim Abbiegen in die Krämpferstraße mit einem Mercedes zusammengestoßen. An den Autos entstand Totalschaden in Höhe von insgesamt 55.000 Euro. Zwei Männer verletzten sich bei dem Unfall. Der 58-jährige Fahrer des Mercedes flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Er wurde von der Polizei nicht mehr festgestellt. Zur Klärung der genauen Unfallumstände sucht die Polizei Zeugen. Diese werden gebeten, sich unter Angabe der Vorgangsnummer 0254520 bei dem Inspektionsdienst Nord (0361/7840-0) zu melden. (JN)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell