Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Wer kann etwas zum Mülltonnenbrand sagen?

Nettetal-Lobberich (ots)

Am Samstagmorgen sind Feuerwehr und Polizei nach Lobberich gerufen worden, weil vor einem Mehrfamilienhaus eine Mülltonne in Flammen stand. Gegen 4.35 Uhr hatte ein Zeitungsbote den Brand an der Oberen Färberstraße bemerkt und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Flammen schlugen zu diesen Zeitpunkt drei Meter hoch. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr griff der Brand nicht auf das Haus über. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht nun Zeuginnen oder Zeugen, die in der Nacht von Freitag auf Samstag verdächtige Beobachtungen in diesem Bereich gemacht haben. Bitte melden Sie sich unter der Rufnummer 02162/377-0. /hei (527)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell