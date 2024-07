Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Schwalmtal-Waldniel: Rollerfahrerin bei Alleinunfall schwer verletzt

Schwalmtal-Waldniel (ots)

Am Sonntagnachmittag gegen 15.30 Uhr fuhr eine 15-jährige aus Wegberg mit ihrem Kleinkraftrad auf der Straße "Am Wasserturm" in Fahrtrichtung Rickelrath. Während der Fahrt kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im Grünstreifen mit dem motorisierten Zweirad. Die 15-jährige verletzte sich durch den Sturz schwer und wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Das Verkehrskommissariat Viersen wird nun die Ermittlungen aufnehmen, um die Umstände aufzuklären, die zum Verkehrsunfall führten. Lebensgefahr besteht für die 15-jährige nach derzeitigem Stand nicht. Die Straße "Am Wasserturm" wurde für ca. eine Stunde zwischen der Ungerather Straße und Hehler vollgesperrt. /ms(526)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell