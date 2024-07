Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Versuchter Einbruch in Zweifamilienhaus

Tönisvorst - St. Tönis (ots)

In der Zeit von Freitag, 05.07.2024, 14.00 Uhr, und Samstag, 06.07.2024, 08.30 Uhr, versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses, auf der Straße Fliethgraben, einzubrechen. Die Einbrecher hebelten an der Terrassentür. Die Tür hielt stand und die Täter flüchteten ohne in das Gebäude gelangt zu sein. Hinweise bitte an Polizei Viersen 02162-3770.

