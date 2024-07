Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Einbruch in einen Lkw, Unfallflucht, ein möglicherweise gestohlenes Fahrrad und eine Dame mit Haftbefehl

Viersen (ots)

Es gibt Vorfälle, die man sich so nicht ausdenken kann. Da kommt eins zum anderen.

In diesem Fall begann die Kettenreaktion damit, dass ein 40-jähriger Stolberger mit seinem Lkw an einer Firma an der Süchtelner Straße in Viersen anhielt, um kurz ins Gebäude zu gehen. Er schloss das Fenster und verschloss den Lkw. Als er zurückkam, saß ein Mann in der Fahrerkabine des Lkw, der augenscheinlich gerade alles durchwühlt hatte.

Der Mann flüchtete, lief aber dabei einem 28-jährigen Nettetaler vors Auto, der auf der Süchtelner Straße in Richtung Viersen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß zwischen dem Auto und dem Flüchtigen, der sich aber aufrappelte und weiter floh.

Dann schnappte er sich ein Fahrrad, das neben der Fahrbahn stand und war zunächst einmal weg.

Einer Streifenwagenbesatzung, die bereits über eine Beschreibung des Flüchtigen verfügte, fiel kurz darauf auf der Düsseldorfer Straße ein Mann auf, auf den die Beschreibung passte - auch die Beschreibung des Fahrrads traf zu.

Die Beamtinnen kontrollierten den 24-jährigen Viersener. Der polizeibekannte Mann machte unklare Angaben - vor allem darüber, wem denn nun das Fahrrad gehöre, mit dem er unterwegs sei. Zur weiteren Klärung musste er mit auf die Wache - und das Fahrrad auch.

Dort traf kurz darauf eine 27-jährige Viersenerin ein, die nachweisen sollte, dass das Fahrrad ihr gehört und sie es dem 24-Jährigen geliehen hatte. Das konnte sie nicht. Dafür fiel aber auf, dass gegen die junge Frau ein Haftbefehl bestand, weil sie eine Geldstrafe nicht bezahlt hatte. Sie wurde noch am Abend "ausgelöst", ihre Strafe bezahlt, so dass sie gehen konnte. /hei (520)

