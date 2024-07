POL-VIE: Willich-Neersen: Geschwindigkeitskontrolle auf der Hauptstraße

Viersen (ots) - Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Viersener Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt auf der Kölnischen Straße in Viersen gerufen. Zwei Unbekannte hatten drei Akku-Bohrer in einem Rucksack verstaut und wollten das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter des Marktes sprach das Duo an, worauf beide das Weite suchten. ...

