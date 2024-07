Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Jugendlicher wird bedroht - Zeuginnen und Zeugen gesucht!

Tönisvorst-Vorst (ots)

Am Mittwoch, den 03. Juli, kam es um 20 Uhr zu einem Raubversuch auf einem Parkplatz eines Discounters in der Anrather Straße in Vorst. Ein 17-Jähriger aus Vorst wollte den besagten Parkplatz mit seinem Fahrrad verlassen, als zwei junge Männer auf ihn zuliefen. Sie fragten ihn, ob er Geld dabei habe, und forderten ihn auf, sein Handy zu entsperren. Dabei drohten sie ihm mit einem Schlagring und packten ihn am Kragen. Während der Situation fuhren mehrere Autos auf den Parkplatz, und die beiden unbekannten flüchteten zu Fuß. Der 17-Jährige beschreibt die Unbekannten wie folgt: Der erste hatte dunkle Haare und einen Bart, trug eine beige Hose, einen schwarzen Kapuzenpullover und schwarze Schuhe. Der zweite hatte dunkle Haare, trug eine schwarze Adidas-Jacke, eine schwarze Jogginghose und blaue Schuhe. Beide sind ca. 15-20 Jahre alt und schlank. Falls Sie den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu den beiden Unbekannten machen können, melden Sie dies bitte der Polizei unter der Rufnummer: 02162/377-0. /jk (514)

