Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Autofahrer fährt Radfahrerin an - und verlässt den Unfallort

Tönisvorst-St. Tönis (ots)

Gegen 18 Uhr am Mittwochabend hat ein Autofahrer eine Radfahrerin auf der Straße Rosental in St. Tönis frontal angefahren. Die 17-Jährige aus Tönisvorst konnte sich abfangen und einen Sturz verhindern. Ihr Fahrrad wurde allerdings schwer beschädigt. Der Fahrer des Autos - es soll sich um einen hellgrauen Hyundai-Kombi gehandelt haben - stieg kurz aus und drückte der unter Schock stehenden Radfahrerin Geld in die Hand, stieg wieder in sein Auto und fuhr weg. Die Polizei ermittelt und sucht nun den Unfallfahrer. Er ist etwa 45 bis 50 Jahre alt, hat eine Glatze, trägt keinen Bart und keine Brille und ist von untersetzter Gestalt. Er trug eine hellbraune Strickjacke und sprach Deutsch mit Akzent. Dieser Mann wird zur Klärung seiner Unfallbeteiligung gesucht. Hinweise bitte unter der Rufnummer 02162/377-0. Während des kurzen Gesprächs zwischen dem Mann und der Jugendlichen kam eine weitere Person hinzu. Auch diese Person wird gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. /hei (513)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell