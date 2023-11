Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Stadtpark und Rheinpromenade wegen Hochwassers gesperrt - Dammbalken eingesetzt

Ludwigshafen (ots)

Starke und andauernde Regenfälle haben den Pegel des Rheins in den vergangenen Tagen ansteigen lassen. Wegen des Hochwassers sowie eines Pegelstandes von mehr als 6 Meter sind der Stadtpark auf der Parkinsel und die Hannelore-Kohl-Promenade am heutigen Freitag, 17. November 2023, gesperrt worden. Gesperrt ist zudem in Rheingönheim der Geh- und Radweg vom Rehbachübergang bis zum "Weißen Häusel". Schilder weisen auf die vorhandenen Sperrungen hin. Weitere vorsorgliche Sicherheitsmaßnahmen werden bei Bedarf erfolgen.

Die Stadtverwaltung bitte die Bürger*innen Sperrungen und Durchgangsverbotsschilder dringend zu beachten. Durch Wellen im Ufer- bzw. Hochwasserbereich können Gefahren für Leib und Leben entstehen.

Es erfolgte ferner der Einsatz von Dammbalken in die Scharten der Hochwasserschutzwände entlang des Rheinufers. Diese Schutzmaßnahmen wurden beispielsweise im Bereich unterhalb der Konrad-Adenauer-Brücke vorgenommen.

Der Scheitelpunkt des Hochwassers wird in der Nacht von Samstag auf Sonntag erwartet und wird sich weit in die nächste Woche auf ähnlicher Höhe bei etwa 7 Meter halten.

Die aktuellen Pegelstände können im Internet unter www.hochwasser-rlp.de abgerufen werden.

