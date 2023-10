Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Brennender Müllcontainer in Ludwigshafen Hemshof

Brandausbreitung auf Gebäude verhindert

Ludwigshafen (ots)

(JD) Am 29.10.2023 um 15:09 Uhr wurde die Feuerwehr Ludwigshafen zu einem Brand in die Gräfenaustraße in den Stadtteil Hemshof gerufen.

Beim Eintreffen fanden die Einsatzkräfte einen brennenden Müllcontainer auf der Rückseite des Gebäudes vor. Die Scheibe des unmittelbar angrenzenden Fensters zu einer Arztpraxis im Erdgeschoss war bereits geborsten. Durch die schnelle Brandbekämpfung mit einem C-Rohr konnte die Ausbreitung in das Gebäude verhindert werden. Lediglich Rauch drang in die Arztpraxis ein. Die Feuerwehr entfernte den Rauch mittels maschineller Belüftung aus dem Gebäude und verschloss das zerstörte Fenster mit Spanplatten.

Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Im Einsatz waren die Feuerwehr Ludwigshafen mit 19 Einsatzkräften und 5 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei.

Original-Content von: Feuerwehr Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell