Feuerwehr Ludwigshafen

FW Ludwigshafen: Weißer Produktniederschlag in Mundenheim gemeldet - Analyse: Staubartige Substanz enthält keine schädlichen Stoffe

Ludwigshafen (ots)

(ÖA)Der Feuerwehr ist am Samstagvormittag, 7. Oktober 2023, ein pulverähnlicher, weißer Niederschlag in Mundenheim gemeldet worden. Gegen 10.15 Uhr rief ein Anwohner die Feuerwehr an, dass sich der Stoff auf seinem Auto befunden habe. Mit zwei Messfahrzeugen befuhren die Einsatzkräfte anschließend das umliegende Gebiet und grenzten zunächst die Ausdehnung des Niederschlags ein. Dabei nahmen sie gleichzeitig Proben der Substanz. Mit der zur Verfügung stehenden Analysemethoden wurden keine Stoffe nachgewiesen, die für Menschen, Tiere und Pflanzen schädlich sind. Es ist beabsichtigt, weitere Nachuntersuchungen durchzuführen. Wann der Stoff ursprünglich freigesetzt wurde und wer für die Freisetzung verantwortlich war, ließ sich nicht nachvollziehen. Vermutlich war der Niederschlag schon vor einigen Tagen niedergegangen. Vorsorgliche Nachfragen bei Ludwigshafener Krankenhäusern ergaben ferner, dass in den vergangenen Tagen weder Patient*innen wegen Kontakts mit dieser Substanz über Beschwerden klagten noch in den Kliniken deshalb behandelt wurden. Im Stadtteil Mundenheim war von dem staubartigen Niederschlagsereignis hauptsächlich das Gebiet südlich des Schänzeldamms sowie östlich der Bahnschienen und westlich des Kaiserwörthdamms betroffen.

