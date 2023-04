Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Wohnungsbrand in Finnentrop

Bild-Infos

Download

Finnentrop (ots)

Ein Wohnungsbrand in Finnentrop sorgte in der vergangenen Nacht für einen Einsatz der Feuerwehr. Die Hausbewohner konnten bereits vor Eintreffen der Feuerwehr die Wohnung verlassen. Unter Atemschutz löschten die Einsatzkräfte einen brennenden Fernseher ab. Gegen 0:55 Uhr waren die Einheiten Bamenohl, Finnentrop und Lenhausen zu einem Wohnungsbrand mit Menschenleben in Gefahr alarmiert worden. Rund 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren über zwei Stunden im Einsatz.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Finnentrop, übermittelt durch news aktuell