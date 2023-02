Freiwillige Feuerwehr Finnentrop

FW Finnentrop: Lehrgang Technische Hilfe Wald - Modul A abgeschlossen

Finnentrop (ots)

Am Freitag und Samstag, 24. und 25. Februar, haben 11 Einsatzkräfte der Feuerwehr der Gemeinde Finnentrop unter Leitung von Lehrgangsleiter Michael Bockheim und Ausbilder Peter Kruse den Lehrgang Technische Hilfe Wald - Modul A abgeschlossen.

Der Lehrgang beinhaltet wichtige Themen wie Fällen und Entasten von Bäumen, Arbeiten im Sturm und Bruchholz, Arbeitsorganisation bei der Windwurfaufarbeitung sowie spezielle Fäll- und Schnitttechniken.

Während am Freitag die Theorie auf dem Plan stand, wurde am Samstag die praktische Ausbildung an der ehemaligen Jugendherberge in Heggen durchgeführt. Hier wurden Bäume mit einem Durchmesser von bis zu 20 Zentimetern gefällt und entastet.

Auf dem Unterrichtsplan standen Themen wie persönliche Schutzausrüstung, Unfallverhütungsvorschriften, Wartung und Reparatur sowie Schneid- und Fälltechniken. Insgesamt umfasste der Lehrgang 16 Unterrichtsstunden.

Die erfolgreichen Lehrgangsteilnehmer:

Eric Thöne (Bamenohl), Sebastian Hesse (Finnentrop), David Schumann (Heggen), Jens Schulte, Wojciech Palarzcyk (beide Lenhausen), Malte Wichtmann (Rönkhausen), Chris Hufnagel, Mathis Vieregge (beide Schönholthausen), Stefan Schulte (Schliprüthen), Daniel Hüttemann (Serkenrode), David Hundt (Attendorn)

