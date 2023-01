POL-EN: Sprockhövel- Auffahrunfall an der Querspange

Hattingen (ots) - Ein 61-jähriger Hattinger fuhr am Mittwochmittag auf der Ausfahrt des Haus Kemnade und wollte dort nach links auf die Straße an der Kemnade abbiegen. Er fuhr an und übersah dabei den 68-jährigen Pedelec-Fahrer, der seinerseits den Radweg in Richtung Witten befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Der Radfahrer wurde leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen ...

