Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Römerberg- Einbruchserie in Kindergärten und Grundschule

Römerberg (ots)

Im Zeitraum von Montagmittag bis Dienstagmorgen ist es zu insgesamt drei Einbrüchen in Bildungseinrichtungen für Kinder in Römerberg gekommen. In einer Kindertagesstätte im Kirchweg in Heiligenstein warfen bislang unbekannte Täter einen Stein durch eine Glastür und verschafften sich so Zutritt zum Gebäude. Bei einer weiteren Kindertagesstätte in der Berghäuser Straße in Berghausen wurde ein Fenster aufgehebelt und auf diesem Wege die Einrichtung betreten. In der Gutenbergstraße in Berghausen warfen die Täter ein Fenster mittels Stein ein. Die Täter durchsuchten alle drei Gebäude und brachen teilweise Türen und Schränke gewaltsam auf. Entwendet wurde ein dreistelliger Bargeldbetrag. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 1.500 Euro. Von einem Tatzusammenhang ist derzeit auszugehen.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Zeitraum von Montag bis Dienstagmorgen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Kirchwegs, der Berghäuser Straße oder der Gutenbergstraße gesehen haben, sich mit der Polizei Speyer unter 06232-1370 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell