POL-PDLU: Geschwindigkeitskontrollen

Speyer (ots) - Am Montag gegen 17:20 Uhr bezahlte ein Mann in einem Supermarkt in der Tullastraße seinen Einkauf an der Kasse mit Bargeld. Anschließend warf der Mann der Kassiererin vor, ihm zu wenig Wechselgeld ausgehändigt zu haben. Durch eine aufmerksame Kundin konnte jedoch beobachtet werden, wie der Mann zuvor einen Teil des ausgehändigten Wechselgelds geschickt auf den Boden warf und so die erneute Auszahlung ...

mehr