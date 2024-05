Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Versuchter Wechselgeldbetrug in Supermarkt

Speyer (ots)

Am Montag gegen 17:20 Uhr bezahlte ein Mann in einem Supermarkt in der Tullastraße seinen Einkauf an der Kasse mit Bargeld. Anschließend warf der Mann der Kassiererin vor, ihm zu wenig Wechselgeld ausgehändigt zu haben. Durch eine aufmerksame Kundin konnte jedoch beobachtet werden, wie der Mann zuvor einen Teil des ausgehändigten Wechselgelds geschickt auf den Boden warf und so die erneute Auszahlung einforderte. Gegen den Täter wird ein Strafverfahren wegen eines versuchten Betrugs eingeleitet, außerdem wurde ihm ein Platzverweis erteilt.

Den Wechselgeldbetrug gibt es in verschiedenen Formen. Manche Täter verwickeln die Kassierer in ein verwirrendes Gespräch. Andere führen ein Ablenkungsmanöver durch, um unbemerkt in die Kasse greifen zu können. Doch nicht nur die Mitarbeitenden im Einzelhandel sind das Ziel solcher Trickbetrüger. Auch Kunden werden häufig von den Tätern angesprochen. Die Polizei rät grundsätzlich zur Vorsicht, wenn Unbekannte nach Wechselgeld fragen. Wichtig ist es hier, sich während des Wechselvorgangs nicht ablenken zu lassen. Gerade in Stresssituationen sollte jeder Schritt des Geldwechselns bewusst durchgeführt werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell