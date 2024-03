Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Hausen-Dettingen - Drei Verletzte bei Unfall im Begegnungsverkehr

Am Montag streiften sich zwei Autos zwischen Hausen und Dettingen.

Gegen 12.25 Uhr war eine 27-Jährige mit ihrem VW auf der Landesstraße 1168 von Hausen in Richtung Dettingen unterwegs. Sie kam aus bislang ungeklärter Ursache nach links auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit einem entgegenkommenden 86-jährigen Opel Fahrer. Dieser versuchte noch nach rechts auszuweichen. Beide Fahrzeuge sießen jedoch seitlich zusammen und kamen von der Straße ab. Die 27-Jährige im VW erlitt dabei schwere Verletzungen. Das zweijährige Kind in ihrem Auto wurde leicht verletzt. Auch der 86-jährige Opel Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte verbrachten die Verletzten in Kliniken. Das Polizeirevier Giengen hat Spuren gesichert und den Unfall aufgenommen. Den Schaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf gesamt 10.000 Euro. Die Feuerwehr war mit 30 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen vor Ort. Der Rettungsdienst war mit drei Rettungswagen vor Ort. Abschleppunternehmen bargen die nicht mehr fahrbereiten Autos. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge war die Landesstraße bis gegen 14.15 Uhr voll gesperrt.

