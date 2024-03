Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Autofahrer stößt gegen Fahrzeugtür

Glimpflich endete ein Unfall am Montag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der 44-Jährige war gegen 10.15 Uhr mit seinem Mini Cooper in der Eschenstraße unterwegs. Dort stieß er gegen die Tür eines Audi. Die hatte ein 45-Jähriger geöffnet, der dort parkte und aussteigen wollte. Der Audifahrer hatte wohl nicht auf den nachfolgenden Verkehr geachtet, als er die Autotür öffnete. Der 45-Jährige hatte Glück im Unglück und wurde dabei nicht verletzt. Die Polizei Göppingen hat den Unfall aufgenommen. Den Sachschaden an den Audi schätzt die Polizei auf 5.000 Euro, den am Mini auf ca. 1.500 Euro.

