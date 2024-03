Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen an der Steige - Nicht aufgepasst

Beim Ausfahren aus einem Grundstück passierte der Unfall am Montag in Geislingen a.d. Steige.

Ulm (ots)

Kurz nach 16 Uhr war ein 17-Jähriger mit einem E-Scooter in der Stuttgarter Straße unterwegs. Ein 19-Jähriger fuhr dort von einem Grundstück auf die Straße ein. Dabei übersah der Autofahrer den Vorfahrtsberechtigten. Der war auf dem Radweg unterwegs und stieß mit dem Auto zusammen. Der 17-Jährige stürzte und verletzte sich dabei leicht. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen in ein Krankenhaus. Die Polizei Geislingen hat den Unfall aufgenommen. Dabei stellten die Ermittler fest, dass der 17-Jährige nicht nur entgegen der vorgeschriebenen Fahrtrichtung auf dem Radweg fuhr, sondern dass sein Gefährt auch nicht versichert war. Sowohl auf den Autofahrer, als auch auf den Fahrer des E-Scooters kommen nun Anzeigen zu. An beiden Fahrzeugen ist kein Schaden entstanden.

++++0588230(AN)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell