Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen: Streifenteam stellt Diebes-Duo nach Ladendiebstahl

Viersen (ots)

Am Mittwochnachmittag gegen 16:40 Uhr wurden Einsatzkräfte der Viersener Polizei zu einem Ladendiebstahl in einem Baumarkt auf der Kölnischen Straße in Viersen gerufen. Zwei Unbekannte hatten drei Akku-Bohrer in einem Rucksack verstaut und wollten das Geschäft verlassen. Ein Mitarbeiter des Marktes sprach das Duo an, worauf beide das Weite suchten. Einer der Männer ließ den Rucksack fallen. Ein Mitarbeiter versuchte, den Mann festzuhalten. Dieser riss sich los und verletzte dadurch den Zeugen leicht. Beide Männer flüchteten in Richtung Viersen-Innenstadt. Die Polizei fahndete mit mehreren Teams nach den Männern und konnte einen Verdächtigen auf der Bachstraße, den zweiten auf dem Hammerkirchweg stellen. Dabei handelt es sich um zwei 34 und 38 Jahre alte Männer aus Rumänien. Nach Abschluss der ersten polizeilichen Maßnahmen und der Erbringung einer Sicherheitsleistung wurden beide entlassen. Die Ermittlungen dauern an. /wg (515)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell