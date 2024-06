LPI-J: Werkzeug aus Keller entwendet

Apolda (ots) - Am Freitag, den 21.06.2024, kam es um 16:30 Uhr in der Erfurter Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Opelfahrer, welcher vom Parkplatz des dortigen Fitnessstudios fuhr, übersah beim Einfahren in die Erfurter Straße den bevorrechtigten Mercedesfahrer. In der Folge kam es zum Zusammenstoß. Das Fahrzeug des 22-jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Rückfragen ...

mehr