POL-PDWIL: Verkehrsunfall durch Überholvorgang

Daun (ots) - Niederstadtfeld: Einbrecher steigen in Schnell- Imbiss ein Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag zum gestrigen Dienstag gewaltsam Zutritt in die Räumlichkeiten eines Schnell- Restaurants in Niederstadtfeld. Im Rahmen dessen kam es zu einigen Berschädigungen im Gebäude. Diese Handlungen dürften nicht ohne eine gewisse Geräuchentwicklung stattgefunden haben. Zeugen werden gebeten, ...

