LPI-J: Pressebericht PI Apolda

Apolda (ots) - Am 21.06.2024 ereignete sich um 15:02 Uhr in der Königsstraße, 9510 Apolda ein Verkehrsunfall. Hierbei versuchte der Unfallverursacher rückwärts in eine Parklücke zu rangieren und stieß dabei mit der Anhängekupplung an die linke Seite der Frontstoßstange des geparkten Geschädigten. An dessen Fahrzeug entstand ein Sachschaden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: ...

