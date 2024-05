Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall durch Aquaplaning, 2 Fahrzeugführer verletzt

BAB 48, Koblenz,Fahrtrichtung Trier (ots)

Am Montag, 06.05.2024, 20:06 Uhr, ereignete sich auf der BAB 48, ein Verkehrsunfall durch Aquaplaning mit drei beteiligten Pkw. Die 50jährige Unfallverursacherin aus der VG Mayen befuhr bei Kilometer 24,7 den linken Fahrstreifen der BAB 48 in Richtung Trier. Nach derzeitigem polizeilichen Ermittlungsstand verlor sie bei auftretendem Aquaplaning die Kontrolle über ihren Pkw und kollidierte mit einem auf dem rechten Fahrstreifen befindlichen Pkw. Anschließend wurde ihr Pkw in die Mittelschutzwand abgewiesen, kollidierte noch mit einem weiteren Pkw und kam auf dem Dach liegend zum Stehen. Die Feuerwehr Koblenz war mit 15 Kräften zur Bergung der Verletzten vor Ort. Zusätzlich kamen 4 RTW und 1 NEF zum Einsatz. Die Unfallverursacherin und ein weiterer Beteiligter wurden verletzt in umliegende Krankenhäuser verbracht. Die Richtungsfahrbahn Trier musste bis zur Bergung der Fahrzeuge voll gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich im mittleren fünfstelligen Bereich bewegen.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell