Northeim (ots) - Northeim, Schaupenstiel, Mittwoch, 17.04.2024, 18.20 Uhr bis Donnerstag, 18.04.2024, 05.30 Uhr NORTHEIM (Wol) - Bargeld gestohlen. Im Zeitraum von Mittwoch ca. 18.20 Uhr bis Donnerstag ca. 05.30 Uhr kam es zu einem Einbruch in ein Jugendzentrum im Schaupenstiel. Die unbekannten Personen gelangten gewaltsam über ein Fenster in das Innere. In einem Büroraum konnten die Personen aus einer nicht ...

