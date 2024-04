POL-NOM: In Jugendzentrum eingebrochen

Einbeck (ots) - Einbeck (rod) Am 18.04.2024 wurde einer 83-jährigen Geschädigten durch unbekannte Täter während eines Einkaufs im Aldi-Markt in Einbeck im Zeitraum zwischen 16 Uhr bis 17.30 Uhr die Geldbörse mit EC-Karte, Ausweispapieren und Bargeld aus der Handtasche entwendet. Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Einbeck. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim ...

