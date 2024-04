POL-NOM: Diebstahl von Staubsaugrobotern

Bad Gandersheim (ots) - (Me)37581 Bad Gandersheim, Dehnenweg. Zeit: Montag, 15. April 2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 17. April 2024, 09:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem roten PKW Skoda Fabia zu schaffen und bei dem Fzg. wurden beide amtlichen Kennzeichen: HI - AH 515, abgebaut und entwendet. Spaziergänger und Klinikbesucher der Paracelsus Klinik am See (am Dehneweg) werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und auch Fahrzeuge ...

