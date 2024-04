Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Kennzeichendiebstahl

Bad Gandersheim (ots)

(Me)37581 Bad Gandersheim, Dehnenweg. Zeit: Montag, 15. April 2024, 12:00 Uhr bis Mittwoch, 17. April 2024, 09:00 Uhr. Bisher unbekannte Täterschaft machte sich an einem roten PKW Skoda Fabia zu schaffen und bei dem Fzg. wurden beide amtlichen Kennzeichen: HI - AH 515, abgebaut und entwendet. Spaziergänger und Klinikbesucher der Paracelsus Klinik am See (am Dehneweg) werden gebeten, sachdienliche Hinweise auf verdächtige Personen und auch Fahrzeuge an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim, Tel. 05383 95390, zu melden. Es wurden Ermittlungen wegen Kennzeichendiebstahl aufgenommen.

