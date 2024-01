Polizei Gütersloh

POL-GT: Zigarettendiebe brechen in Lebensmittelmarkt in Langenberg ein

Gütersloh (ots)

Langenberg (MK) - Am Mittwochabend (24.01., 22.25 Uhr) lösten bislang unbekannte Einbrecher den Alarm in einem Lebensmittelmarkt an der Hauptstraße in Langenberg aus. Den Tätern gelang es noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte in Richtung Wiedenbrücker Straße/ B55 zu flüchten. Zuvor verschafften sich die Einbrecher Zutritt in den Markt und leerten anschließend zielgerichtet die Zigarettenauslagen im Kassenbereich. Gestohlen wurde ausschließlich eine unbestimmte Menge an Tabakwaren.

Im Januar kam es bereits im nördlichen Kreisgebiet zu drei gleichgelagerten Einbrüchen in Lebensmittel- oder Getränkemärkte. Auch dabei waren ausschließlich Zigaretten das Ziel der Täter. Tatzusammenhänge werden in allen Fällen in die aktuell andauernden Ermittlungen einbezogen.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Einbruch in Langeberg machen oder hat rund um die Tatzeit verdächtige Beobachtungen im Bereich der Hauptstraße gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell