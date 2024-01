Polizei Gütersloh

POL-GT: 48-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Donnerstagmorgen (25.01., 06.30 Uhr) ereignete sich auf der Kreuzung Brockhagener Straße/ Münsterlandstraße ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem Autofahrer und dem Fahrer eines Kleinkraftrades.

Den aktuellen Erkenntnissen nach befuhr ein 48-jähriger Gütersloher mit einem Roller die Münsterlandstraße aus Richtung Bielefeld kommend in Richtung Marienfeld und beabsichtigte die Kreuzung der Brockhagener Straße zu queren. Zur gleichen Zeit befuhr ein 28-jähriger Harsewinkeler mit einem VW die Münsterlandstraße aus entgegengesetzter Richtung und beabsichtigte an der Kreuzung nach links auf die Brockhagener Straße in Richtung Halle/ Westf. abzubiegen. Bei dem Abbiegeversuch des VW-Fahrers kam es zur Kollision mit dem Rollerfahrer. Der 48-jährige Rollerfahrer erlag seinen schweren Verletzungen noch am Unfallort. Der Fahrer des VW blieb unverletzt.

Polizei-, Rettungs- und auch Feuerwehrkräfte wurden umgehend verständigt. Ein Verkehrsunfallteam des Polizeipräsidiums Bielefeld übernahm im weiteren Verlauf an der Unfallstelle die aktuell noch laufende Spuren- und Beweissicherung für die weitere Unfallanalyse.

Der Bereich rund um den Unfallort an der Kreuzung Brockhagener Straße/ Münsterlandstraße ist derzeitig und für die Dauer der Unfallaufnahme voraussichtlich bis in den Vormittag komplett gesperrt. Ortskundige Verkehrsteilnehmer werden weiterhin gebeten, den Bereich der Unfallstelle weiträumig zu umfahren.

