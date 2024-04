POL-NOM: Diebstahl einer Geldbörse

Uslar (ots) - USLAR-SCHÖNHAGEN (ke) Lunaustraße, 16.04.2024 zwischen 09:10 Uhr und 19:00 Uhr Bislang unbekannte Täter entwendeten die, in Einzelteile zerlegte und in der Hofeinfahrt abgelegte, Kinderschaukel eines 40-jährigen aus einem Uslarer Ortsteil. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 EUR. Hinweise hierzu bitte an die Polizei in Uslar Tel.: 05571-80060. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Northeim Polizeikommissariat Uslar Pressestelle Telefon: ...

mehr